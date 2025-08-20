In città si spara ancora, caccia agli autori del raid lungo Viale Italia

AVELLINO- Potrebbe essere un vero e proprio agguato quello scattato nella notte di ieri lungo il prolungamento che da Viale Italia conduce alla rotonda di Via Nazionale Torrette. Da ore gli agenti della Squadra Mobile di Avellino sono al lavoro per identificare gli autori del raid a colpi di pistola, quelli esplosi a bordo di uno scooter contro un’ auto in movimento. La persona finita nel mirino, alla guida della vettura (che a quanto pare era intestata ad un altro soggetto) non è fortunatamente rimasta ferita. Molto probabile che fosse solo un’intimidazione quella ai suoi danni. Anche per questo saranno importanti le immagini delle telecamere attive nella zona. Intanto la Squadra Mobile sta ricostruendo quanto avvenuto. A partire dell’identificazione degli autori dell’atto, avvenuto dopo la mezzanotte della scorsa notte lungo la zona alle porte di Avellino. Ad avvertire la Polizia alcune segnalazione di esplosioni di colpi di arma da fuoco giunte alla Centrale Operativa. Al momento non ci sarebbe collegamento con quanto avvenuto poche ore prima ad Arcella, anche se pure nel caso della bomba carta, almeno dalle prime indiscrezioni sarebbe entrato in azione un grosso scooter. Le indagini coordinate dalla Procura di Avellino sono in corso.