A Morra De Sanctis il nuovo libro di Francesco Grippo ricostruisce tre secoli di famiglie

Mercoledì 20 agosto, alle ore 18:00, nelle sale del Castello dei Principi Biondi Morra, sarà presentato il volume “Da Morra a Morra De Sanctis, l’ultima ricerca dello storico morrese prof. Francesco Grippo.

Il libro, frutto di oltre vent’anni di studi su archivi notarili, registri parrocchiali, catasti e documenti privati, ricostruisce quaranta alberi genealogici di famiglie morresi, offrendo una fotografia inedita di tre secoli di vita comunitaria.

Non si tratta solo di storia locale: l’opera diventa un atlante delle relazioni che hanno legato generazioni di cittadini – dai patrioti dell’Ottocento alle figure ecclesiastiche, dai professionisti fino alla gente comune – restituendo un mosaico di legami, ascese sociali, cambiamenti economici e culturali.

«Conoscere le proprie origini significa rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità verso il futuro», sottolinea l’autore, che invita a considerare la genealogia un diritto universale e non un privilegio per pochi.

Alla presentazione interverranno, insieme a Grippo, Fiorella Caputo, sindaco di Morra De Sanctis, l’editore Silvio Sallicandro e lo storico e scrittore Michele Vespasiano. Modererà i lavori Francesco Pennella, Presidente della Pro Loco morrese.

Con questa pubblicazione, Grippo consegna alla comunità non solo un libro di consultazione, ma un atto d’amore verso la memoria collettiva e un invito a non lasciare che la storia del paese vada perduta.