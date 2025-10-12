Regionali, Campania Popolare presenta i candidati irpini

I candidati della lista Campania Popolare per le Elezioni Regionali Campania 2025 convocano la stampa e la cittadinanza alla conferenza stampa di presentazione della lista e dei candidati irpini, che si terrà lunedì 13 ottobre alle ore 16:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino.

Saranno presenti tutti i candidati della lista (Arturo Bonito, Michela Arricale, Roberto Vecchione e Maura Iannaccone), insieme a Giuliano Granato, candidato presidente per la Regione Campania, per illustrare le idee e i valori che Campania Popolare porta avanti come terzo spazio popolare, alternativo a centrodestra e centrosinistra.

Questa conferenza sarà un momento importante per mettere in luce le proposte di giustizia sociale, lavoro e sviluppo territoriale, rivolte soprattutto alle comunità della provincia di Avellino e dell’Irpinia.