Forum delle Donne di Montemiletto, stasera ultimo appuntamento della prima rassegna teatrale

È giunta al termine la prima rassegna teatrale voluta, promossa e organizzata dal Forum delle Donne nella Sala Impero a Montemiletto con il patrocinio morale del Comune di Montemiletto.

La prima rassegna ha visto esibirsi a partire dal 30 novembre alcune compagnie teatrali amatoriali della provincia di Avellino. Si sono alternati sul palco: Artemanus, Sognattori, Arteteatro, La Compagnia il Tiglio, Compagnia Teatrale Mela e Attori per caso.

Stasera, a chiusura della rassegna, con uno spettacolo fuori cartellone, si esibirà l’associazione teatrale “Lions” che porterà in scena la commedia di E. De Filippo “Non ti Pago”. L’appuntamento è alle 20:00 presso la sala Impero.

Grande soddisfazione da parte della Presidente del Forum Sabina Sarro che commenta: “Quando abbiamo preso in gestione questo piccolo gioiellino che è la Sala Impero, non pensavamo di arrivare al decimo spettacolo! All’inizio abbiamo avuto tante incertezze e anche timori, eravamo preoccupate del riscontro e di aver fatto le scelte giuste, gradite al pubblico, anche perché non eravamo esperte di teatro, ma poi la cosa ci ha appassionato. Abbiamo registrato posti esauriti ogni volta e l’apprezzamento dimostrato è stato sorprendente. Siamo così felici dei risultati ottenuti che siamo già al lavoro per la seconda edizione. La voce si è sparsa e sono già tante le compagnie che hanno confermato la volontà di appartenere a questo progetto, e ci sono altre compagnie che desiderano aderirvi. Ovviamente ringrazio l’Amministrazione sempre al nostro fianco e tutte le persone che hanno partecipato per la riuscita della rassegna”.