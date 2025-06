Cocaina negli slip e aggressione ai Carabinieri: domiciliari a Liotti

ATRIPALDA- I giudici del Tribunale Del Riesame di Napoli, accogliendo le richieste di sostituzione della misura in carcere avanzata dal penalista Costantino Sabatino, hanno concesso gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al quarantaduenne FrancescoCarlo Liotti, arrestato qualche giorno fa ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di cinquanta grammi di cocaina (nascosta negli slip). La decisione al termine dell’udienza celebrata davanti ai magistrati della Decima Sezione del Riesame di Napoli. La difesa aveva concentrato la discussione sia su esigenze che su gravita’ indiziaria. Il penalista Sabatino aveva impugnato la misura applicata su richiesta della Procura di Avellino (le indagini coordinate nella prima fase dal pm Antonella Salvatore, che ha seguito la convalida dell’arresto) dal Gip del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona. Entro quarantacinque giorni saranno rese note le motivazioni. In giornata Liotti lascera’ il carcere di Bellizzi Irpino.