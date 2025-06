I nuovi assessori in Aula, Nargi: “Non sarà un esecutivo balneare”

La sindaca Laura Nargi ha presentato il nuovo esecutivo (il terzo in nemmeno un anno di governo) all’aula. Una giunta monca, dopo le revoche e le dimissioni dei sette assessori festiani, composta dagli assessori sopravvissuti, ovvero Scaletti e Bilotta, ai quali si sono aggiunti Simona Accomando, Susy Iannaccone e Antonio Vecchione.

“Li conoscete, non sono forestieri” ha detto la fascia tricolore nel presentarli. Poi ha aggiunto: “L’azione amministrativa non può restare ferma: questa Giunta sarà con me fino alla fine della consiliatura e non sarà quindi un esecutivo balneare. Devo però dire che la fase di dialogo e di confronto all’interno della maggioranza non è terminato. Ecco perché la composizione della Giunta non è completa. Vogliamo essere un’amministrazione pragmatica: dobbiamo recuperare e faccio mea culpa. Non è stata colpa della Giunta precedente, che è stata al mio fianco e li ringrazio per il lavoro che hanno svolto con passione e con cuore. Il confronto è stato fatto ed è ancora in corso con la maggioranza con cui abbiamo vinto la battaglia elettorale. Mi sono rivolta a loro e le mie porte sono ancora aperte. La città tuttavia non può più aspettarci ma deve andare avanti” ha concluso Nargi.