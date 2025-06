Zecche nei giardinetti comunali: il sindaco li chiude per la disinfestazione dell’area

CAPRIGLIA IRPINA – Giardinetti comunali chiusi per la presenza di zecche. E’ quanto avvenuto a Capriglia Irpina, dove il sindaco Nunziante Picariello ha firmato un’ordinanza di chiusura dei giardinetti comunali a seguito delle segnalazioni giunte al Comune da diversi cittadini in merito alla presenza di zecche (tecnicamente parassiti ematofagi). Visto che i giardinetti sono frequentati in particolare da bambini anche per la presenza di giostrine, Nunziante Picariello ha disposto un’immediata disinfestazione di tutta l’area degli stessi giardinetti e di quelle immediatamente circostanti. Ordinando la chiusura dei giardinetti comunali dalle ore 14.00 di oggi 12.06.2025 alle ore 24.00 dal giorno 16.06.2025 .