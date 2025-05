Cocaina e hashish nascosti sotto una botola: processo lampo per i due pusher

AIELLO DEL SABATO- La Procura di Avellino ottiene il giudizio immediato per fratello e sorella di Aiello del Sabato, scoperti dalla Guardia di Finanza di Avellino al termine di un vero e proprio blitz con tre chili di droga nascosti anche sotto terra. Il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, che ha coordinato le indagini delle Fiamme Gialle, ha ottenuto dal Gip il decreto di giudizio immediato, anche sulla base della gravità indiziaria confermata dal Tribunale del Riesame. Il processo per entrambi prenderà il via il prossimo tre luglio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Michela Eligiato. A meno che i due indagati, difesi dagli avvocati Carmine Danna e Alberico Galluccio, non decidano di essere giudicati con un rito alternativo. Per gli altri indagati continuano gli accertamenti e si dovrà attendere l’ avviso di chiusura delle indagini preliminari.

GLI ARRESTI

Il blitz eseguito a seguito di una serie di servizi di appostamento e controllo da parte dei militari del Gruppo Avellino delle Fiamme Gialle agli ordini del maggiore Silverio Papis insieme alla pattuglia cinofila della Compagnia di Capodichino che avevano deciso di intervenire. Anche grazie al fiuto di Lyan i due nascondigli, una botola nel terreno limitrofo all’abitazione e un mezzo in disuso parcheggiato sempre nelle pertinenze della stessa, nascondevano un notevole quantitativo di droga. Al termine dell’operazione i militari di Via Pontieri hanno sequestrato un panetto sottovuoto del peso di 330 grammi di cocaina, 19 panetti sottovuoto del peso totale di 1950 grammi di hashish, 68 grammi di marjuana, 2 panetti sottovuoto del peso di 550 grammi di foglie di marjuana e 9 grammi di hashish. Tre chili di sostanze stupefacenti pronte ad essere immesse sul mercato. La misura cautelare e’ stata confermata anche dal Tribunale del Riesame. Ora si attende il processo.