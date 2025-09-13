Storico incontro dei giovani progressisti a Napoli: un passo avanti per l’impegno giovanile in Campania

Un evento che resterà nella memoria di quanti credono nel ruolo fondamentale dei giovani nel futuro della politica e della società. Per la prima volta in Campania e, con molta probabilità anche a livello nazionale, si è svolto un incontro ufficiale tra tutte le forze giovanili del campo progressista, promosso e organizzato dal Network Giovani Campania.

L’appuntamento, tenutosi nella sala Nugnes del Comune di Napoli, ha rappresentato un momento di grande importanza e di forte partecipazione, segnando un passo decisivo verso una maggiore inclusione e rappresentanza dei giovani nelle decisioni politiche. Durante l’evento, i giovani provenienti da tutta la Regione ed i rappresentanti anche di associazioni, forum e scuola, hanno discusso e condiviso idee per l’elaborazione di un’Agenda Giovani, un documento programmatico che mira a inserire punti chiave nel prossimo programma elettorale e a rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.

Tra i protagonisti dell’iniziativa, la rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, Sara Spiniello, ed il referente giovani del Gruppo territoriale, Matteo Pinchera, che hanno avuto l’onore di partecipare a questa importante occasione di confronto e dialogo. La Spiniello, al termine dell’incontro, ha dichiarato: «Sono davvero entusiasta di aver partecipato e aver portato il mio piccolo, umile contributo. Ringrazio il dottor Luigi Bisogno per aver organizzato questo evento ed il consigliere comunale M5S Napoli, Salvatore Flocco, per averci accolto con gentilezza presso la sala Nugnes del Comune di Napoli. Noi giovani siamo una riserva importante e la presenza di tutti i giovani è fondamentale e va rispettata ed ascoltata sempre.»