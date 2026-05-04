Altavilla, maltrattamenti al figlio della convivente: l’indagato respinge le accuse

AVELLINO- Si è chiuso da pochi minuti l’ interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio del quarantasettenne di Altavilla Irpina accusato di aver maltrattato per anni il figlio minorenne della sua convivente. All’interrogatorio era presente anche il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, il sostituto procuratore Marco Auciello. L’ indagato, difeso dall’avvocato Michele De Vita ha risposto alle domande del magistrato, respingendo le accuse e fornendo la sua versione relativamente ai fatti contestati, maltrattamenti e l’episodio di febbraio per cui viene contestato il sequestro di persona in cui l’indagato avrebbe segregato il minore legandolo ad un letto della casa ove convivevano. Attesa per la decisione del Gip e per il parere della Procura sulla misura.