Clan Sangermano, annullati dalla Cassazione una parte dei sequestri

I magistrati della I Sezione della Cassazione hanno accolto i ricorsi dei difensori di Agostino e Nicola Sangermano e Paolo Nappi, contro la decisione del Tribunale del Riesame per le misure reali relative ai beni sottoposti a sequestro dalla Dda di Napoli nel novembre scorso, in concomitanza con le misure cautelari eseguite dai Carabinieri del Nucleo Invedtigativo di Castello di Cisterna e della Dia di Napoli. Gli avvocati Raffaele Bizzarro, Nicola Quatrano e Gennaro Pecoraro avevano impugnato il provvedimento che confermava in toto il decreto di sequestro firmato dal Gip Fabrizio Finamore. Si attende di comprendere se il provvedimento riguarda anche la Edil Sangermano, l’impresa gestita da Nicola Sangermano. Sicuramente il provvedimento che tornerà di nuovo al vaglio di una sezione del.Riesame in diversa composizione riguarda i terreni nell’ Alto Casertano. Tutto torna dunque al Tribunale di Napoli.