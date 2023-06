FOTO / Isitituzioni “in divisa”, Sportdays fa festa

Sportdays, 22ma edizione, consolida – laddove ce ne fosse il bisogno – l’unità delle forze armate e militari, delle istituzioni e dei corpi dello Stato che operano in provincia di Avellino. A Parco Manganelli-Santo Spirito c’è stata una vera e propria festa delle donne e degli uomini che ogni giorno indossano la divisa e che si prodigano per la nostra sicurezza.

I nostri angeli custodi hanno incontrato i cittadini nella splendida cornice di via Francesco Tedesco ed hanno fornito indicazioni utili su tanti aspetti che interessano tutti noi. Mezzi civili e militari in esposizione grazie al 232° Reggimento Trasmissioni dell’esercito della caserma Berardi di Avellino, alla polizia, alla polizia stradale, ai carabinieri del comando provinciale, ai carabinieri forestali, alla polizia penitenziaria, ai vigili del fuoco, all’associazione nazionale vigili del fuoco in pensione.

Ed ancora, in “campo” anche i falchi antincendio ed il soccorso alpino. Ognuno di loro ha avuto modo di spiegare nei dettagli l’attività che viene svolta 24 ore su 24. Sul cielo del Santo Spirito è volato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, mentre in pista i cani antidroga del reparto cinofilo della penitenziaria, hanno dimostrato, ancora una volta, il loro infallibile fiuto.