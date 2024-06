Cittadini in Movimento, Passaro: “Nessun accordo è stato concluso per il ballottaggio”

Massimo Passaro, nella qualità di capolista e fondatore della lista de I CITTADINI IN MOVIMENTO, intende chiarire che nessun accordo è stato concluso per il ballottaggio.

“Le cinque liste (La Rondine, Moderati e Riformisti, Forza Avellino, Patto Civico, I Cittadini in Movimento) a sostegno del Candidato Rino Genovese stanno dialogando in maniera condivisa e coesa per la migliore sorte della città capoluogo. Pertanto si smentisce qualsiasi indiscrezione di sostegno ufficiale all’uno o all’altro candidato.

Il nostro candidato alla carica di Sindaco Rino Genovese, come detto anche in interviste televisive, ha incontrato i due candidati al ballottaggio, rappresentando il programma della coalizione civica, chiedendone una condivisione.

Ad ogni modo laddove si dovesse decidere per un sostegno ad uno dei candidati al ballottaggio saranno le cinque liste insieme al candidato Sindaco Rino Genovese ad informare ed a dettagliare il crono programma per lo sviluppo e le risposte attese dai cittadini di Avellino.

Tanto si doveva” -afferma Passaro.