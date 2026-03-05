Cade l’ accusa di estorsione e furto: condanna dimezzata per una quarantenne

MONTEFORTE IRPINO- I giudici della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno riformato la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Avellino in primo grado ad una quarantenne del posto a 5 anni e 6 mesi. La donna era stata ritenuta colpevole delle imputazioni che gli venivano contestate: estorsione pluriaggravata, ( reato ostativo per il quale sarebbe finita in carcere ) furto aggravato e utilizzo indebito carta credito. I giudici di secondo grado, accogliendo la richiesta della difesa, i penalisti Gaetano Aufiero e Armando Della Pia, hanno parzialmente riformato la sentenza di primo gradi, mandando assolta dalle due principali accuse la donna, quella di estorsione e furto e hanno emesso una condanna a 2 anni e 3 mesi solo per l’utilizzo indebito della carta credito