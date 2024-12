Cisl e Fit Cisl, grande risultato per RSU e RLS di Irpiniambiente

La Cisl e la Fit Cisl IrpiniaSannio esprimono grande soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto lo scorso 3 e 4 dicembre in occasione del rinnovo della RSU e della RLS di ‘Irpiniambiente’. Su n.490 lavoratori aventi diritto al voto, la lista della Fit Cisl è risultata la più votata in assoluto, con n. 6 delegati su n.11. Oltre al Segretario Generale della Fit Cisl IrpiniaSannio Francesco Codella risultano eletti (RSU): Nicola Belmonte, Alessandro Bianchetti, Antonio Chiuso, Franco Petruzziello e Roberto Petruzziello.

Anche nelle votazioni per il rinnovo della RLS, la Fit Cisl ha ottenuto la maggioranza con n. 2 delegati su n.3: Criscitiello Antonio e Alvino Massimo. Il Segretario Generale della Fit Cisl IrpiniaSannio Francesco Codella si dice soddisfatto del risultato raggiunto, soprattutto alla luce della delicata situazione attuale che ha colpito l’azienda rispetto alla questione della gestione delle quote.’ ‘Nonostante tutto-afferma Codella- tutti i lavoratori e i delegati coinvolti, hanno collaborato alla buona riuscita delle elezioni, impegnandosi quotidianamente, dentro e fuori l’azienda, tra le tante difficoltà presentì.

Il Segretario Generale della Cisl IrpiniaSannio Fernando Vecchione, si associa a quanto già espresso da Codella, a conferma della sinergia tra Confederazione e Categoria e del costante impegno dei lavoratori che, sostengono fortemente la linea politica della Cisl, che, da sempre ha offerto risposte concrete sul nostro territorio, soprattutto in una azienda importante come Irpiniambiente, sinonimo di efficienza e qualità-conclude Vecchione’.