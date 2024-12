Le “Reti tempo-dipendenti” al centro dell’evento formativo promosso dall’Asl di Avellino

Le “Reti tempo-dipendenti: Rete Ima e Rete Ictus” sono al centro dell’evento formativo promosso dall’ASL di Avellino, diretta dal Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante. L’obiettivo è assicurare standard clinico-assistenziali omogenei tali da realizzare gli interventi appropriati per ridurre la mortalità e gli esiti permanenti dell’evento acuto garantendo la presa in carico tempestiva del paziente che presenta patologie time-depending come l’Infarto Miocardico Acuto, e Ictus.

Il Corso di formazione, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Rosaria Bruno, Direttore UOC Emergenza Territoriale e COT ASL Avellino, è rivolto a medici di Accettazione e Urgenza ed infermieri e si terrà in due edizioni, l’11 e il 20 dicembre presso il P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

Nella prima sessione sarà presentato il Piano della rete ictus per l’emergenza (Rete Stroke), si discuterà del ruolo della Stroke Unit di I e II livello nell’ambito del Percorso Ictus. Nella seconda sessione, invece, sarà presentata la Rete IMA e il ruolo della Centrale Cardiologica nelle emergenze come lo shock cardiogeno e le sindromi aortiche acute. Tra gli argomenti affrontati anche i protocolli operativi per le Sindromi Coronariche acute – Gestione dei pazienti NSTEMI, la trasmissione dell’ECG e il ruolo del teleconsulto.

Dopo i saluti istituzionali del Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino, del Dott. Renato Pizzuti, Direttore Generale AORN Moscati Avellino, della Dott.ssa Maria Concetta Conte, Direttore Sanitario ASL Avellino, del Dott. Lanfranco Musto, Referente Sanitario Aziendale AORN Moscati Avellino, e la presentazione della Dott.ssa Rosaria Bruno, Direttore UOC Emergenza Territoriale e COT ASL Avellino, seguiranno gli interventi del Dott. Florindo D’Onofrio, Direttore UOC Neurologia AORN Moscati, del Dott. Capaldo Guglielmo, Dirigente Medico UOC Neurologia PO Frangipane-Bellizzi Ariano Irpino, della Dott.ssa Francesca Lanni, Direttore ff UOC Cardiologia AORN Moscati, del Dott. Vittorio Ambrosini, Direttore UOC Cardiologia PO Frangipane-Bellizzi Ariano Irpino.