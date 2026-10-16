Cipriano alle opposizioni: “Dovrei dimettermi io? I numeri parlano chiaro: da 2.770 a 62 abbonamenti”

Si riportano le dichiarazioni dell’assessore alla Cultura Luca Cipriano:

Ma davvero le opposizioni ritengono che gli avellinesi siano disposti a credere che il problema del Teatro Gesualdo oggi è rappresentato dalla sporcizia in platea e non, invece, dalla devastazione degli uffici, dalle infiltrazioni, dai solai ceduti, dai calcinacci, dai pavimenti saltati? Da 10 anni di abbandono e impoverimento che hanno generato danni diffusi ed ingenti, testimoniati, oltre che da quelle immagini, dai numeri certificati dal Comune di Avellino?

Quali?

Dato che parlano di me, eccoli.

Gestione Cipriano: 2.770 abbonamenti nella stagione 2015/2016; 92.412 presenze complessive nel 2014/2015; 7 cartelloni nel 2014/2015; 957.400 euro di incassi da biglietti e abbonamenti nel 2014/2015.

Gestione Festa / Nargi 2022/2023: 328 abbonamenti; 2023/2024: cartellone di 15 spettacoli. L’abbonamento annuale viene eliminato. 2024/2025: 62 abbonamenti. 2025/2026: campagna abbonamenti annunciata, poi tutto revocato dal commissario.

Insomma, da 2.770 a 62 abbonamenti.

E dovrei dimettermi io ?

E’ proprio il caso di dirlo: SIPARIO

Oltre le polemiche sterili, l’unica cosa che conta è che l’Amministrazione Pizza ha pronto un piano per rilanciare il Teatro. Che è già operativo.