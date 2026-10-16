La Scandone Avellino saluta Alessandro Voltini: “Che sia solo un arrivederci”

La Scandone Avellino comunica che la guardia Alessandro Voltolini interromperà il proprio percorso sportivo con la squadra biancoverde per dedicarsi ad un percorso di approfondimento delle proprie condizioni fisiche e conseguente riabilitazione.

“La mia è una decisione soffertissima – spiega la guardia classe 2001- ma ho deciso di dedicarmi alla mia ripresa, non riuscendo a rendere appieno nel percorso intrapreso con la Scandone. Ho conosciuto una società seria, una tifoseria appassionata e legata a questo logo e compagni e staff fantastici che non posso che ringraziare.”

La Scandone augura ad Alessandro di riconquistare la sua piena forma, lo saluta con affetto

riconoscendone la serietà e l’abnegazione e lo aspetta nuovamente ad Avellino, sperando che questo sia solo un arrivederci.