Cipriano: “Ad Avellino esiste un enorme problema Pronto Soccorso”

Luca Cipriano, capogruppo uscente del Partito Democratico e figura di riferimento del centrosinistra cittadino, rilancia con forza il tema dell’emergenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino dopo la lettera pubblica di Fabrizio Pesiri, figlio dell’ingegner Oscar Pesiri, scomparso nei giorni scorsi proprio nella struttura sanitaria che aveva contribuito a progettare.

Così Cipriano in un post su Facebook: “L’umanità, il rispetto, la gentilezza, l’empatia sono i sentimenti che dovrebbero accompagnare ciascuno di noi nella sofferenza, come negli ultimi attimi della nostra vita. Leggere storie come questa dimostra quanto sia invece ancora necessario e urgente cambiare atteggiamento. Ad Avellino esiste un enorme problema Pronto Soccorso, per cui la Politica – anche noi ex Consiglieri comunali – non fa abbastanza. E’ stato, ed è un errore. Ci sono tanti medici e operatori sanitari che si distinguono per umanità e livello professionale, ma ci sono anche problemi, scelte, parole, atteggiamenti che non si possono tollerare. Questa lettera è una lezione di umanità da ricordare. Per tutti”.