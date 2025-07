La bandiera palestinese sulla facciata del Comune: il sindaco Addeo “si schiera” per Gaza

MARZANO DI NOLA- Una bandiera palestinese che campeggia sulla scritta Municipio. Succede a Marzano di Nola, il comune al confine tra Irpinia e nolano. Nessun blitz di movimenti o gruppi. A piazzare la bandiera ci ha pensato il primo cittadino Franco Addeo, che ieri, in occasione anche dell’apertura dei festeggiamenti per Maria Ss. dell’Abbondanza, ha deciso di schierarsi per Gaza. Lo ha fatto con un atto simbolico di solidarietà al popolo di Gaza. Il primo cittadino socialista infatti già nei giorni scorsi aveva evidenziato tutta la sua solidarietà ai territori da un anno e mezzo sotto attacco. Proprio nella giornata di ieri in tutte le chiese della Diocesi di Nola, alle ventidue precise le Campane hanno suonato per aderire all’ appello lanciato da Pax Christi per sensibilizzare le comunità sul massacro in atto nei territori palestinesi.