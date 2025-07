Guasto a Villamaina: disservizi idrici in Irpinia e nel Sannio

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di Villamaina, è stata sospesa l’erogazione idrica ai serbatoi che riforniscono numerosi comuni delle province di Avellino e Benevento.

L’interruzione riguarda, tra gli altri, i seguenti centri:

Provincia di Avellino:

Ariano Irpino (inclusi Ospedale e Casa Circondariale), Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Castelfranci, Paternopoli, Luogosano, Taurasi, Sant’Angelo all’Esca, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri (inclusa zona ASI).

Provincia di Benevento:

Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni (incluso STIR).

L’ultimazione dei lavori è prevista entro le ore 21:00 di oggi. In funzione della disponibilità e della durata dell’intervento, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione. Alla riapertura del flusso, sono possibili episodi transitori di torbidità dell’acqua, che tuttavia non ne pregiudicano la potabilità. Si consiglia, in questi casi, di far scorrere l’acqua per alcuni minuti.

Inoltre, a causa della diminuzione dell’apporto idrico dalle sorgenti, Alto Calore ha annunciato una chiusura notturna dell’erogazione nei comuni di Pratola Serra e Prata di Principato Ultra.

La sospensione partirà dalle ore 22:00 di oggi, lunedì 28 luglio, con il ripristino graduale dalle ore 06:00 di domani, martedì 29 luglio. Tuttavia, l’erogazione potrebbe interrompersi anche nel pomeriggio a causa della grave carenza idrica.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale www.altocalore.it e sui canali social aziendali.

Per casi di effettiva necessità è attivo il NUMERO VERDE 800 954 430, sempre operativo.