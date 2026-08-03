L’abate di Montevergine: pronti ad ospitare gli sfollati per il terremoto nei Campi Flegrei

MERCOGLIANO- L’Abate di Montevergine, don Riccardo Luca Guariglia apre le porte del Santuario di Mamma Schiavona ai cittadini , giovani, gruppi di ragazzi dei Campi Flegrei: “Li ospiteremo nella nostra foresteria”. “Siamo pronti ad accogliere chi ha bisogno ,perchè nessuno deve sentirsi solo e dimenticato – afferma l’Abate Guariglia che ha contattato il Vescovo di Pozzuoli Monsignor Carlo Villano, esprimendo piena solidarietà e accoglienza. “La preghiera deve riunire tutte le comunità raccolte sotto la protezione di Maria Santissima di Montevergine- conclude l’Abate Guariglia
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