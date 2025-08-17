Cinque colpi di pistola contro auto parcheggiata a Rione Mazzini: indaga la Mobile

AVELLINO- Cinque colpi di pistola esplosi da un’auto in transito contro una vettura di grossa cilindrata parcheggiata a Rione Mazzini. Un raid avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere che già nei mesi scorsi ha registrato altre tensioni ed episodi di cronaca. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile della Questura di Avellino. I fatti sono avvenuti intorno alle 19 di ieri, quando sono state segnalate alla Centrale Operativa della Questura di Avellino esplosioni di colpi di arma da fuoco nella zona. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile, che avrebbero repertato tracce e ogive di almeno cinque colpi di pistola. Le indagini da parte della Mobile sono scattate immediatamente. Sono state ascoltate anche alcune persone in Questura. Al momento non ci sarebbero elementi per collegare quanto avvenuto ad altri recenti episodi di criminalità organizzata nella stessa zona. Ma saranno fondamentali testimonianze e soprattutto dati dalle telecamere della zona.