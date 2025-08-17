A Chiusano San Domenico prima edizione di Comera

CHIUSANO SAN DOMENICO- Il tempo si ferma per una notte nell’incantevole borgo di Ripa, sul Cammino di Guglielmo, per dare vita alla prima edizione di COMERA, una festa che celebra la memoria, i sapori autentici e la cultura popolare.
Il 23 agosto 2025, a partire dalle ore 20.00, il borgo si trasformerà in un palcoscenico diffuso, animato da 12 artisti di strada, 2 complessi itineranti, cantastorie, menestrelli e DJ set che scalderà l’atmosfera fino a tarda notte.
Ma il vero cuore pulsante dell’evento saranno le oltre 23 postazioni enogastronomiche curate dalle massaie di un tempo, custodi dei piatti della tradizione locale. Un viaggio nei sapori antichi, tra ricette tramandate di generazione in generazione, fatte con amore e ingredienti del territorio.
Gran finale con un concerto esclusivo dei Disco Club Paradiso, direttamente da X Factor, che porteranno la loro energia travolgente tra le stradine acciottolate del borgo, chiudendo la serata con uno spettacolo imperdibile.
COMERA è un’esperienza immersiva tra storia, arte, musica e gastronomia, pensata per far rivivere l’anima più autentica dell’Irpinia.