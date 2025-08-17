Cesinali, Don Patriciello e la foto con i volontari della Clownterapia

A Cesinali, in provincia di Avellino, durante la festa di San Rocco, don Maurizio Patriciello si è unito a un gruppo di giovani clownterapisti per portare sorrisi ai più piccoli. In un post commosso e profondo, il sacerdote racconta il valore del farsi “pagliaccio per amore”, in un mondo spesso segnato da violenza e ingiustizia.

“Dopo la Messa, un gruppo di giovani mi chiede di fare una foto insieme. Sono persone speciali. Svolgono una missione altamente umanitaria. Si chiama clownterapia. È l’arte di rendere più leggera la degenza ospedaliera ai piccoli pazienti. Li fanno ridere. Mentre tanti altri li violentano, li bombardano, li feriscono, li ammazzano, loro li aiutano a guarire. È stato, per me, un onore grande aggiungere al mio brutto naso, il simpaticissimo naso rosso. Pur di far sorridere un bambino, volentieri mi travesto da pagliaccio. E se anche voi, cari amiche e amici di Facebook, vi siete fatti una risata, ringrazio Dio. In questo mondo stupendamente bello e stupidamente folle, noi continuiamo a seminare Vangelo, amicizia, desiderio di fare il bene, sete di pace e di giustizia, amore verso i più piccoli, i più deboli, gli ammalati, i poveri, i senzatetto. Oggi è domenica. Mi preparo per la celebrazione della Messa. Ai cristiani cattolici come me: andate a Messa! Non lasciatevi rubare questo momento fondamentale per la nostra vita di credenti. Un abbraccio a tutti. Soprattutto ai bambini. Dio vi prego. Padre Maurizio Patriciello, prete per amore di Dio e degli uomini. Clown per amore dei bambini”.