Cinghiale sbuca lungo la Ss88, non riesce ad evitarlo e si ribalta: donna in ospedale

AVELLINO- Si ribalta con l’auto dopo aver tentato di evitare un cinghiale di grosse dimensioni sbucato lungo la Ss88. Una serata da incubo per una quarantacinquenne che percorreva Via Pennini in direzione Summonte. La donna non sarebbe riuscita ad evitare l’animale, che e’ stato centrato in pieno ed è deceduto. Sul posto a liberare dalla vettura la malcapitata sono intervenuti i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. I Vigili del Fuoco hanno anche allertato l’ASL per il recupero del cinghiale morto. I Carabinieri sono intervenuti per ricostruire la dinamica. La donna è stata trasportata dal personale del 118 al Moscati.