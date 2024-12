Inaugurazione Tunnel, Nargi: Festa non mi ha rubato la scena

AVELLINO- “Non credo che mi abbia rubato la scena”. Il sindaco Laura Nargi ha voluto chiudere cosi la mattinata da “mattatore” con tanto di ‘strappo’ del nastro da parte dell’ex sindaco Gianluca Festa. Per Nargi questa “forse e” la ricostruzione di qualche testata giornalistica. Però giustamente ognuno fa le ricostruzioni che vuole. Io invece ho visto un ex sindaco con il diritto di gioire per il risultato di questa amministrazione e anche ovviamente della sua e quindi la nostra, della passata amministrazione”. Anche sull’annuncio da parte di Festa della prossima adozione di un documento strategico dell’amministrazione, ha glissato: “mi coglie proprio di sorpresa perché non immaginavo che si lasciasse andare a queste dichiarazioni, non ho ascoltato l’intervista. Perché sono stata impegnata fino ad oggi. fino ad ora, ascolterò l’intervista ma non credo che abbia potuto dire una cosa del genere, sto lavorando al Dos, ma l’ho detto anche in Regione Campania alla presenza del Governatore De Luca. Perché il governatore ci ha premiato con i fondi Prius, con i 14 milioni più tre di premialità con questi 17 milioni e quindi io già da qualche mese insieme agli uffici, sto lavorando e ci siamo già avviati con una fase di ascolto della città. Quindi Già ci siamo un po’ ci siamo mossi in anticipo avendo anche i complimenti della Regione Campania”.