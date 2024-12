Nargi inaugura i mercatini: Natale straordinario, lavoriamo al concertone di Capodanno

AVELLINO- “Sara’ un Natale straordinario” parola di sindaco. Laura Nargi ha inaugurato questa sera l’Avellino Christmas Village, i mercatini di Natale che animeranno Piazza Libertà e ha annunciato che si stanno defininendo gli ultimi dettagli per il concerto di fine anno, il “concertone” di Capodanno. “Ci sarà fino al 6 gennaio, quindi un’ atmosfera magica. Le Casette, ci sarà la casa di Babbo Natale , la pista di pattinaggio ci saranno trampolieri e tanti spettacoli dedicati ai più piccini e agli adulti e alle famiglie. Tutto questo renderà magica Avellino. Ci voleva l’atmosfera natalizia per portare un po’ di serenità alla comunità.” Ma come sottolinea il sindaco Nargi: “questo, ovviamente lo facciamo anche e soprattutto direi per le attività commerciali, che stanno soffrendo in questo periodo e perché no anche per gli avventori per attra re visitatori nella nostra città, nel nostro capoluogo illuminato a festa”. Ma ci sono altre sorprese, come anticipa :” che vi dirò e vi darò in questi giorni”. Una di queste riguarda Piazza Kennedy con un classico “villaggio polare” e tanto divertimento “che farà sognare i nostri bambini, poi siamo immaginando una rassegna cinematografica sempre destinata ai bimbi e quindi alle famiglie all’ex Eliseo”. E ci sarà anche il Capodanno. “Sì già però ve lo annuncio nei prossimi giorni, siamo ancora in trattativa. Ecco perché la riservatezza del momento solo per questo. Domani ci sarà l’accensione delle luminarie e ovviamente del maestoso albero che vedete alle mie spalle già si vede un po’ il luccichio, quindi che va in pandant con le luci del Corso Vittorio Emanuele”. E proprio il corso sara” la location del concerto di Capodanno.