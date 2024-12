I “Cicci di Santa Lucia”: il piatto della tradizione del 13 dicembre ad Avellino

AVELLINO- Quella che vedete in foto e’ la classica zuppa di legumi e cereali, i “cicci” che nella tradizione avellinese venivano offerti in onora di Santa Lucia. Per questo sono noti in tutto il mondo come i “cicci di Santa Lucia”. Abbiamo chiesto alla signora Ornella Capone, che ogni giorno con le sue sapienti mani contribuisce ad arricchire di pietanze della tradizione la vetrina della Gastronomia Pasta Maria, quale fosse la ricetta “tradizionale”, anche perche’ esistono piu’ varianti nel corso degli anni, anche quelle di aggiungere cotechino alla ricetta tradizionale o lenticchie. Quella della signora Ornella e’ la ricetta tramandata da almeno tre generazioni, prima la nonna, poi la mamma e oggi lei. ”

Per la nostra zuppa usiamo il mais, preferibilmente locale bianco e rigorosamente quello tondo, il grano, fagioli e i ceci. Il grano va messo a bagno almeno quattro giorni prima, l’ acqua va cambiata periodicamente. I legumi e i cereali vanno cotti separatamente, perche’ hanno tempi diversi di cottura. Importante e’ cuocere con abbondante acqua, che in caso sembri calare nel corso della cottura va nuovamente aggiunta. Però deve essere acqua bollente e non fredda.

Per la cottura si mette a soffriggere la papaina (sotto aceto) con aglio, una volta che si e’ ammorbidita la pepaina (il peperone sotto aceto) si butta questo miscuglio di cereali e un po di sugo di concentrato”. Ed il piatto tipico di Santa Lucia e’ servito.