Villaggio di Babbo Natale, concerti, tombola e pigiama party: tutti gli eventi di Natale a Monteforte

MONTEFORTE IRPINO- A partire da oggi avranno inizio le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Monteforte “Mons Fortis” che prevedono una serie di eventi secondo il programma di seguito indicato:

13 Dicembre 2024 – 6 Gennaio 2025 – Chiesa Maria Santissima del Rosario “L’arte del Presepe” in memoria di Armando Andolfi

13 Dicembre 2024 alle ore 19,00 – Chiesa di San Nicola di Bari “Beato Sei tu” – Concerto- Evento in occasione del novantesimo anniversario della morte del Venerabile Padre Antonio Vincenzo Gallo – a cura della Parrocchia di Santi Martino Vescovo e Nicola di Bari

Arciconfraternita Maria SS. Del Rosario E Maria SS. del Carmine

14 Dicembre 2024 alle ore 19,00 – Centro Sociale Fenestrelle – via Casal di Creta

(Borgo) – “Si gioca a Tombola”- a cura dell’Associazione Polivalente Socio Culturale

“Fenestrelle” ODV

15 dicembre 2024 alle ore 13,00 – Centro Sociale Fenestrelle– via Casal di Creta (Borgo) – Pranzo della Solidarietà a cura dell’associazione Polivalente Socio Culturale “Fenestrelle” ODV

19 dicembre 2024 – “Babbo Natale va…a scuola dell’infanzia” a cura del Comune di

Monteforte Irpino

21 dicembre 2024 alle ore 16,30 – Chiesa Maria SS.Del Rosario via Loffredo “Tutto

sbagliato al posto giusto” – Compagnia Teatrale Clan H”– a cura dell’Associazione

Polivalente Socio Culturale “Fenestrelle” ODV

21 dicembre 2024 dalle ore 16,30 – il Villaggio di Babbo Natale a cura del Comune di

Monteforte Irpino e Pro Loco Monteforte “Mons Fortis”

21 dicembre 2024 dalle ore 17,00 -Chiesa San Michele Arcangelo (località Sant’Anna) Pigiama Party di Natale a cura dell’Azione Cattolica Monteforte “Clelia Valentino”

21 dicembre 2024 alle ore 20,30 – Centro Montedoro “Si gioca a Tombola” a cura della Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino

22 dicembre 2024 alle ore 19,30 – Chiesa di San Nicola di Bari – “Concerto di Natale” a cura della Corale Polifonica Monteforte e Associazione Musikarte

26 dicembre 2024 alle ore 18,30 – Chiesa Santa Maria del Monte Carmelo “Omaggio di Natale a Maria SS. Del Carmine” – a cura di Arciconfraternita Maria SS. Del Monte Carmelo e Orchestra Mater – Quintetto Snap

27 dicembre 2024 alle ore 17,00 – Chiesa Maria SS. Del Rosario “Una vita nobile, storia di Petronilla e del suo tempo” – Presentazione del Romanzo di Eleonora Davide

28 dicembre 2024 alle ore 18,00 – Chiesa di San Nicola di Bari “Stella Maris tra Fede e Mistero” a cura della Compagnia Teatro degli Eventi di Maurizio Merolla

29 dicembre 2024 alle ore 21,00 – Salone Parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta” “Si gioca a Tombola” – Aspettando il nuovo anno – a cura dell’Azione Cattolica Monteforte “Clelia Valentino”

4 gennaio 2025 alle ore 19,00 – Centro Sociale Fenestrelle via Casal di Creta (Borgo) “Si gioca a Tombola” – a cura dell’Associazione Polivalente Socio Culturale “Fenestrelle” ODV

5 gennaio 2025 dalle ore 16,00 – “Aspettando la Befana” Giardini Palazzo Loffredo a cura del Comune di Monteforte Irpino e Pro Loco Monteforte “Mons Fortis”

6 gennaio 2025 alle ore 18.00 – Chiesa Maria SS.del Rosario “L’Accordeon de Noel” di Osvaldo Ardita con la collaborazione del Baritono Pio Giordano a cura della Pro Loco Monteforte “Mons Fortis” e Arciconfraternita Maria SS. Del Rosario.

Nelle date del 21 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025 sarà allestito il villaggio di Natale e della Befana, nel giardino di Palazzo Loffredo, che accoglierà adulti e bambini con spettacoli ed iniziative che coinvolgeranno anche le attività commerciali del territorio.