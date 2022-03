Cibo e medicine: al via raccolta di beni per l’Ucraina alla Polizia Municipale di Avellino

La Polizia Municipale di Avellino diretta dal Colonnello Michele Arvonio ha organizzato un presidio per la raccolta di medicinali di primo soccorso; un punto di riferimento per ogni cittadino che desideri aderire liberamente, concretamente e agevolmente per inviare generi di prima necessità all’Ucraina.

Gli interessati possono recarsi, presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Avellino, fino al 10 marzo 2022 dove è stato istituito un centro di raccolta Pro Ucraina che sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00 .

Di seguito i prodotti da fornire

Medicinali:

Kit Pronto Soccorso, Antibiotici, Antiinfiammatori, Antidolorifici, Antistaminici, Anticoagulanti, Antipiretici, Cortisonici, Garze, Cerotti, Cerotti sterili, Bende, Garze sterili, Cateteri di dimensioni vari, Lacci emostatici, Siringhe, Sistemi flebo e fisiologiche, Antisettici, Betadine

Alimentari:

Cibo pronto in scatola (carne, tonno, legumi), Alimenti per bambini, Latte in polvere per neonati, Thè, Caffè solubile, Cappuccino, Orzo, Cacao, Cioccolato, Biscotti, Barrette energetiche, Latte condensato

Abbigliamento :

Calzini, Biancheria intima, Magliette termiche, Vestiario per neonati e bambini

Tappetini da campeggio, Coperte, Asciugamani, Sacchi a pelo, Batterie, Torce.

Prodotti per l’igiene personale:

Spazzolini, Dentifrici, Sapone, Salviettine umide, Pannolini , Assorbenti, Acqua ossigenata.

Il materiale raccolto sarà poi consegnato alla Caritas Diocesana per l’inoltro nelle città e nelle zone colpite dal conflitto in Ucraina.