“Ciao piccolo Domenico, Montemarano ti ha voluto bene”: il messaggio del sindaco Palmieri

Tragedia di Montemarano, il messaggio del sindaco Beniamino Palmieri.

Sento il dovere di rivolgere i miei ringraziamenti per la vicinanza dimostrata in questo momento di dolore: a sua Eccellenza il Prefetto, alla benemerita arma dei carabinieri, ai colleghi Sindaci, alle loro Comunità, alla nostra dirigente scolastica e a tutti quelli che mi hanno telefonato o scritto. Ringrazio i dipendenti comunali per il lavoro di questi giorni, i volontari della Misericordia di Montemarano e delle altre Misericordie per la collaborazione, i professionisti del Consorzio dei Servizi Sociali di Atripalda per il supporto. Ringrazio i miei concittadini per la partecipazione composta e sentita di oggi. Desidero infine scusarmi per il silenzio di questi giorni, ma sono un uomo e sono un padre. In quel silenzio c’è l’urlo di dolore di un uomo e di un padre. Un caro abbraccio affettuoso ad Anna e Vincenzo, vi siamo e vi saremo vicini. Ciao piccolo Domenico, Montemarano ti ha voluto bene.