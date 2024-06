Lacrime, palloncini bianchi e silenzio per l’ultimo viaggio di Domenico

Lacrime di dolore, il lancio di palloncini bianchi e un doveroso silenzio per l’ultimo viaggio di Domenico, il piccolo di appena sette anni che ha perso la vita mercoledì sera a Montemarano a causa di un incidente domestico. Stamane presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta il rito funebre al quale ha partecipato l’interna comunità di Montemarano. Il sindaco Beniamino Palmieri ha proclamato il lutto cittadino in quanto – come da lui stesso dichiarato – questo dolore è di tutta Montemarano.

In tantissimi si sono stretti al dolore dei familiari del piccolo Domenico. In prima fila i suoi compagni di classe, accompagnati dai rispettivi genitori, che vestiti di bianco hanno applaudito al lancio di centinaia di palloncini nel momento in cui il feretro ha lasciato la Cattedrale. Tante anche le autorità civili e militari presenti alla celebrazione di don Enzo e don Dino. I due parroci hanno invitato al silenzio e esortato la comunità a non abbandonare i familiari di Domenico.