“Alto Calore, qualcosa si muove”. Il sindaco Franza incontra il presidente Lenzi

“๐€๐‹๐“๐Ž ๐‚๐€๐‹๐Ž๐‘๐„: ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐œ๐จ๐ฌ๐š ๐ฌ๐ข ๐ฆ๐ฎ๐จ๐ฏe”. Comincia cosรฌ un post su Facebook del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. “Ieri pomeriggio presso Palazzo di Cittร – prosegue la fascia tricolore – ho avuto un incontro con il neo Presidente dell’Alto Calore, Antonello Lenzi. Un incontro nel quale mi sono fatto portavoce dei disagi che la nostra comunitร , insieme a tante altre della provincia di Avellino, รจ costretta a vivere ormai da anni, a causa delle periodiche interruzioni del servizio idrico durante la stagione estiva.

Nonostante i fondi che il nostro Comune ha stanziato giร da tempo per interventi urgenti relativi chiaramente al solo territorio di Ariano e che, in tutta sinceritร , non possono essere risolutivi, ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ญ๐ซ๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข ๐ ๐ข๐ซ๐ข ๐๐ข ๐ฉ๐š๐ซ๐จ๐ฅ๐ž ๐ก๐จ ๐ซ๐ข๐›๐š๐๐ข๐ญ๐จ ๐ญ๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฌ๐ž: – rispetto degli orari relativi alla sospensione dell’erogazione del servizio idrico e una tempestiva comunicazione; – una risposta immediata ed efficace alle tante rotture che interessano la rete idrica; – una programmazione complessiva di interventi risolutivi sull’intera rete idrica.

๐‹๐š ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐ง๐ž๐จ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐š ๐œ๐ก๐ข๐š๐ซ๐š ๐ž ๐ž๐ฌ๐š๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐š: “Provvederรฒ a garantire comunicazioni reali e coerenti, al fine di contenere i disagi, e ho giร approntato un piano straordinario di manutenzione esclusivamente per Ariano, teso a fronteggiare le numerose rotture della rete sul territorio arianese”.

Ringrazio il Presidente Lenzi per la piena disponibilitร e il confronto rassicurante in termini di fattibilitร e di costante dialogo tra i nostri enti, ma anche e soprattutto per la cordialitร e la comprensione dimostrate.