Carcere di Avellino e Icam di Lauro, conferenza stampa del S.PP. sulla situazione degli istituti penitenziari

Lunedì 29 giugno, alle 11.30, davanti alla Casa Circondariale di Avellino Bellizzi, il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria (S.PP.), Aldo Di Giacomo, terrà una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione del carcere del capoluogo irpino.

L’incontro con i giornalisti si svolgerà al termine della visita che Di Giacomo effettuerà nella stessa mattinata sia nella struttura di Avellino sia all’Icam di Lauro (Istituto a Custodia Attenuata per Madri).

Tra i temi al centro della conferenza ci saranno le criticità della casa circondariale di Bellizzi e la situazione dell’Icam di Lauro, dove attualmente sono ospitati 13 dei 30 bambini detenuti con le rispettive madri presenti in Italia.

Il segretario generale del S.PP. illustrerà le problematiche emerse nel corso delle visite e le proposte del sindacato in merito alle condizioni degli istituti penitenziari irpini.