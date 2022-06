Chiusano, sabato 25 giugno l’inaugurazione del “Parco Acqualemma”. Il sindaco: “Sicuro, polifunzionale e moderno”

Inaugurazione “Parco Acqualemma”, nell’ambito della programmazione dell’amministrazione comunale di riqualificazione e creazione di parchi giochi nel comune.

Sabato 25 giugno 2022, a Chiusano di San Domenico, sarà inaugurato lo spazio playground in località Acqualemma, il primo dei tre del “piano di innovazione urbana e parchi”. Il “Parco Acqualemma”, oltre 500 metri quadrati di verde, prevede nuovissimi giochi multifunzionali, un percorso pedonale e ciclabile con coloratissime resine, un’area fitness e un’area ristoro con chiosco per le manifestazioni pubbliche e ludico ricreative, una panchina intelligente e una panchina inclusiva.

Il Parco si innesta nel percorso già realizzato Aquam a completamento del progetto di riqualificazione delle due fontane: Acqualemma e Fontana Vecchia. Inoltre, a breve, sarà realizzato, per circa un milione di euro, un nuovo progetto di riqualificazione di Fontana Vecchia in uno spazio polifunzionale con la messa in sicurezza del vallone Luccello.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco, l’amministrazione comunale tutta e il parroco.

“Un parco bellissimo, in cui abbiamo creduto fin da subito – afferma il sindaco – Si tratta di un’area che ha pochi uguali in Irpinia e che cambia il volto del vecchio parco rendendolo sicuro, polifunzionale e moderno. Il Parco Acqualemma nasce dalla volontà dell’amministrazione di dare un nuovo volto ad uno dei parchi storici del nostro paese con un’area giochi, un’area fitness e un’area ristoro. Sarà sicuramente un luogo di ritrovo e di aggregazione per tutti i bambini e i ragazzi della nostra comunità.”

L’evento sarà arricchito da una vera e propria festa con animazione, baby dance, giochi di ruolo e tante tante dolci sorprese per tutti i bambini.