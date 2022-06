Avellino, il sottosegretario Sibilia e la ministra Dadone incontrano giovani e associazioni. Tre le tappe in programma venerdì

Venerdì 17 giugno il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia sarà in visita istituzionale in provincia di Avellino con il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone.

Prima tappa in programma, Ariano Irpino alle 11:30. Giungeranno al Palazzo degli Uffici in Piazza Ferrara, dove si svolgerà una cerimonia di intitolazione alla memoria del giornalista Giancarlo Siani della Sala Convegni. Ad accoglierli saranno il Prefetto di Avellino Paola Spena e il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. Presenzieranno numerose autorità civili, rappresentanti di associazioni. Al taglio del nastro sarà presente il Vescovo di Ariano Irpino -Lacedonia, Mons. Sergio Melillo.

Poi a San Martino Valle Caudina alle 15:30, saranno accolti dal Sindaco e dal Dirigente scolastico. Il sottosegretario Sibilia con il ministro Dadone e il Prefetto di Avellino raggiungeranno la sala convegni UNICEF in Corso Vittorio Emanuele dove interverranno alla presentazione delle attività dell’Istituto Comprensivo “Del Balzo” alla presenza di studenti, docenti e rappresentanti del mondo delle associazioni.

Terza ed ultima tappa, Cervinara alle 16:30: il sottosegretario Sibilia con il ministro Dadone e il Prefetto di Avellino giungeranno presso l’Aula Magna dell’Istituto Omnicomprensivo “De Sanctis” in via Aldo Moro dove saluteranno gli insegnanti, gli studenti e le Associazioni Pro Loco, Futura e Terra Mia.

L’iniziativa nasce da un impegno assunto nel corso di un Comitato Ordine e Sicurezza svoltosi ad Avellino lo scorso Febbraio a seguito di gravi episodi criminosi verificatisi nella provincia. Si tratta di coinvolgere giovani, studenti e associazioni e creare occasioni di incontro e confronto con la istituzioni nazionali e con i rappresentanti delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di sviluppare il senso civico e la cultura della legalità nelle giovani generazioni, anche nei centri più piccoli e nelle periferie.