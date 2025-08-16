Montemiletto: successo e partecipazione per l’evento “All’Ombra del Castello”

Grande partecipazione e atmosfera incantata per l’evento “All’Ombra del Castello”, che continua a riscuotere consensi e affetto da parte della comunità montemilettese e non solo.

Organizzato con passione e dedizione dal Forum delle Donne di Montemiletto, con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’evento ha animato il cuore del paese tra musica dal vivo, spettacoli coinvolgenti e sapori locali proposti negli apprezzatissimi stand gastronomici.

Il suggestivo scenario del Castello della Leonessa ha fatto da cornice ideale per una serata che ha saputo coniugare tradizione e convivialità, creando momenti di autentico spirito comunitario.

L’Amministrazione ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Forum delle Donne di Montemiletto e a tutte le persone che hanno collaborato, riconoscendo l’impegno e la cura che hanno permesso di regalare alla cittadinanza due serate all’insegna della cultura, del divertimento e dell’incontro.