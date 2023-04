Chianche, sorpreso a rubare pezzi dei binari: scattano le manette ai polsi di un uomo della provincia di Benevento. Il ladro è stato beccato in flagranza di reato in località Stretto della Barba proprio mentre stava cercando di portare via alcuni pezzi di ferro utilizzati per serrare le traversine di giunzione delle rotaie.

L’uomo, indiziato di furto aggravato, è stato tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento per la successiva convalida. L’intera refurtiva è stata restituita all’ente proprietario della linea ferroviaria.