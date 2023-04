VIDEO / Rifiuti, i rilievi della Corte dei Conti non preoccupano il sindaco

“E’ stato mosso qualche rilievo che oggettivamente non mi sembra essere molto attinente alla nostra fattispecie perché si parla di eventuali somme che graverebbero sul bilancio comunale, su investimenti che farebbe il Comune, quindi rischi a cui andremmo incontro. Non riguarda la “Grande srl” perché gli investimenti li farà il privato, il servizio e tutti i rischi che ne conseguono sarà in capo al privato, non ci sarà un soldo che graverà sul bilancio comunale anche perché il servizio è coperto dalla Tari, anzi dico che “Grande” potrà tenere in patrimonio tutte le attrezzature, i mezzi e gli investimenti che farà il privato. Ci sarà una convenienza – meno 15% sulla Tari secondo gli uffici – oltre ad avere un miglioramento del servizio. Andiamo avanti senza problemi e i fatti ci stanno dando ragione”.

E’ sereno il sindaco Gianluca Festa sui rilievi mossi dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo, ricevuti solo ieri a Palazzo di città. Diciannove pagine in cui i giudici – presidente Massimo Gagliardi, estensore Emanuele Scatola – esprimono parere negativo, non vincolante, nella camera di consiglio di Napoli del 17 aprile e diffusi successivamente. Lo spiega puntuale il sindaco in una conferenza stampa convocata ad hoc accompagnato dagli assessori Giuseppe Negrone e Giuseppe Giacobbe.