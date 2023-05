Chardonnay: un vino elegante da abbinare con sapienza

Anche chi non è appassionato di vini sa che, al mondo, né esistono di tantissime tipologie. Tra i tanti che si possono degustare pochi possono competere con l’eleganza e la versatilità dello Chardonnay. Si tratta di un delicato vino bianco, originario della Borgogna in Francia, meritevole di aver conquistato gli amanti del vino in tutto il mondo grazie alle sue caratteristiche organolettiche uniche e alla sua capacità di adattarsi a diversi abbinamenti culinari.

Per avere una buona bottiglia in casa, oggi, non è necessario recarsi fino in Borgogna perché, fortunatamente, è possibile acquistare ottimo vino Chardonnay online a prezzi imbattibili. Nell’attesa che il pacco arrivi direttamente nelle nostre case possiamo prepararci a conoscerne la storia e le proprietà organolettiche e, infine, come è preferibile abbinarlo a tavola.

Le generalità dello Chardonnay

Lo Chardonnay è un vitigno ampiamente coltivato in tutto il mondo, dalle regioni vinicole più prestigiose come la Borgogna, la Champagne e la California, fino a nuove frontiere enologiche come il Cile, l’Australia e la Nuova Zelanda. Questa varietà di uva è apprezzata per la sua capacità di produrre vini di alta qualità, caratterizzati da una struttura equilibrata e una notevole complessità.

Proprietà organolettiche e bouquet

Il vino Chardonnay presenta un’ampia gamma di profumi e sapori che dipendono dalla zona di produzione e dallo stile di vinificazione adottato. Tra le caratteristiche organolettiche più comuni dello Chardonnay troviamo aromi di frutta a polpa bianca, come mela, pera e pesca, accostati a sentori di agrumi come limone e pompelmo. Alcune bottiglie, inoltre, possono sviluppare sfumature di vaniglia, burro e nocciola, conferendo al vino una complessità e una rotondità uniche. Senza nulla da togliere alle produzioni vinicole più lontane, c’è da dire che le bottiglie più pregiate sono proprio quelle provenienti dalla Francia, paese rinomato per le produzioni vinicole di qualità.

Curiosità e storia di questo vino

La storia dello Chardonnay affonda le sue radici in Francia, dove è stato coltivato per secoli. Tuttavia è stato solo a metà del XX secolo che questo vitigno ha raggiunto la fama internazionale. L’esplosione della sua popolarità è dovuta in parte alla sua capacità di adattarsi a diversi terroir e climi, nonché alla sua flessibilità nel processo di vinificazione. L’utilizzo di botti di rovere per l’invecchiamento, inoltre, ha contribuito ad arricchire la complessità aromatica dello Chardonnay.

Abbinamenti consigliati

La versatilità dello Chardonnay permette di abbinarlo facilmente e in modi fantasiosi. Ciò che lo rende così elastico negli abbinamenti sono proprio i profumi delicati e aciduli che si sposano alla perfezione con ogni genere di preparazione. Difatti si abbina divinamente con piatti a base di pesce e frutti di mare, come ostriche, gamberi e salmone affumicato, così come con le carni bianche, il pollame e i formaggi cremosi.

Se si desidera un abbinamento più audace, infine, lo Chardonnay può essere accompagnato anche da piatti esotici, come sushi, cucina asiatica e piatti speziati. Ovviamente dovrà essere servito molto fresco e nel calice giusto, lasciando sempre la bottiglia immersa in una generosa quantità di cubetti di ghiaccio.