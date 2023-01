Cessione crediti Bonus Edilizio, protocollo di Intesa tra l’Ance e i Commercialisti

Firmato un protocollo d’intesa tra l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino e l’Ance, Associazioni Costruttori Edili della provincia di Avellino. Un accordo finalizzato a creare maggiori sinergie tra il mondo delle imprese edili e quello delle professioni. In particolare, l’obiettivo è istituire un tavolo tecnico “Due diligence” per la cessione e l’acquisto di crediti derivanti dai lavori eseguiti con i bonus fiscali.

L’Ance effettua una attività di scouting tra le imprese che sono disponibili a cedere questi crediti, mentre l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, attraverso i propri iscritti, effettua una attività di “Due diligence” volontaria per le imprese per consentire all’acquirente di avere una maggiore fiducia sulla bontà del credito che va ad acquistare.

Michele Di Giacomo, presidente Ance Avellino: “In questa difficile fase storica le imprese edili, che hanno investito e seriamente lavorato, utilizzando le agevolazioni dei bonus fiscali, vivono una situazione di grave sofferenza finanziaria. Chiedere al territorio e al mondo delle professioni di aiutarci a cedere i crediti fiscali è stato per noi un passaggio naturale, considerate le professionalità che l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino è in grado di esprimere attraverso il presidente Mario Lariccia e il suo Consiglio Direttivo. Auspichiamo che da questa collaborazione possa nascere una grande sinergia nell’unico obiettivo di collaborare allo sviluppo locale”.

I commercialisti sono da sempre al fianco delle imprese, supportandole con le proprie competenze tecniche e capacità professionali. “In un momento come questo – sottolinea il presidente dell’Odcec di Avellino, Mario Lariccia – di grande tensione finanziaria generato dalle criticità e incertezze normative legate ai bonus edili e alle difficoltà riscontrate dalle imprese per cederli e liquidizzare, abbiamo ritenuto di fare la nostra parte anche come istituzione, per le imprese e le famiglie del nostro territorio. Ringrazio l’Ance e il suo presidente Di Giacomo, per aver riconosciuto nell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino il naturale e qualificato riferimento per la soluzione di problematiche legate al mondo delle imprese”.