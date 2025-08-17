Montoro, in pochi giorni 650 firme per dire no all’aumento delle bollette dell’acqua

MONTORO- Seicentocinquanta firme per dire no all’aumento del 30% delle tariffe dell’Alto Calore deliberato dall’EIC. Quelle raccolte in una settimana dalla petizione organizzata su Change.org da Montoro contro il rincaro sulle bollette dell’acqua. Un promemoria anche per i sindaci soci dell’Alto Calore in vista dell’assemblea che si svolgerà il prossimo 25 agosto. Nella petizione online si ricorda che : “L’Ente Idrico Campano (EIC) ha approvato un aumento delle tariffe fino al 30%, colpendo famiglie e attività già provate dal caro-vita.

Un aumento insostenibile per un servizio che continua a presentare gravi carenze: interruzioni frequenti, bassa pressione, reti colabrodo e manutenzione insufficiente”. Le richieste da parte dei cittadini che hanno aderito alla petizione sono : ” Il ritiro immediato della delibera di aumento da parte dell’EIC.Un piano urgente di interventi per migliorare la qualità e la continuità del servizio. Maggiore trasparenza nella gestione economica dell’ente e dell’Alto Calore Servizi”. La petizione sarà inviata all’Ente Idrico Campano, ai sindaci soci e al Presidente della Regione Campania.