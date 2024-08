Cervinara, una lite e poi gli spari: trentenne colpito a braccio e schiena

CERVINARA- Una lite e poi gli spari. Dopo alcune ore di accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sarebbe delineato il movente del ferimento di un trentenne del posto avvenuto in pieno centro a Cervinara. Secondo quanto emerso nella notte, in un locale in pieno centro della cittadina caudina, presumibilmente a causa di una lite, un trentenne del posto, dopo aver colpito un coetaneo alla testa con un bicchiere, quest’ultimo estraeva una pistola all’indirizzo del 30enne e lo attingeva alla schiena ed un braccio.

L’uomo è stato soccorso e accompagnato in codice rosso all’ospedale “San Pio di Benevento, da personale sanitario del 118, non in pericolo di vita, attualmente sottoposto a delicato intervento chirurgico”.Sul posto i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina in sinergia

con i militari del Comando Provinciale.

Gli accertamenti sono ancora in corso.