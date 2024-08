Sangue e spari nel centro di Cervinara, quattro colpi di pistola contro un giovane

CERVINARA- Colpi di pistola e sangue nella notte nel centro di Cervinara. Un regolamento di conti, una lite sfociata in una reazione violenta o un agguato in piena regola? La ricostruzione dei fatti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e’ ancora in corso . Intanto secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe avvenuto poco dopo le due di notte, mentre in zona c’erano ancora numerosi avventori, visto che il raid è avvenuto nella centralissima Via Roma. Almeno quattro colpi di pistola esplosi all’indirizzo di un uomo davanti ad un locale, dove erano ancora ferme alcune persone. L’uomo è stato soccorso e accompagnato in codice rosso al San Pio di Benevento. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, i militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri e il reparto della scientifica dei carabinieri, sono loro che conducono le indagini. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato. Caccia all’autore del vero e proprio agguato da parte dei Carabinieri, che hanno ascoltato per tutta la notte testimoni e ora anche con le riprese delle telecamere potranno tentare di ricostruire quanto avvenuto.