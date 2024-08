Il Comune di Montemarano  prepara i festeggiamenti in onore di San Giovanni

Il Comune di Montemarano si prepara a vivere una notte indimenticabile con i tradizionali festeggiamenti in onore di San Giovanni, patrono della comunità. La celebrazione avrà il suo culmine mercoledì 21 agosto a partire dalle ore 00:30, quando la città sarà illuminata da una spettacolare gara pirotecnica e allietata da un celebre concerto bandistico. La gara pirotecnica vedrà la partecipazione di due maestri del fuoco, noti in tutta la Campania per la loro arte: Pirotecnica Catapano Giuseppe da Saviano (Na) e Pirotecnica Carmine Lieto da Visciano (Na). Le due squadre si sfideranno per conquistare il prestigioso trofeo offerto dal Comitato San Giovanni 2024, un riconoscimento che premia il miglior fuochista in gara.

Ad accompagnare lo spettacolo pirotecnico, il celebre Concerto Bandistico “Vieni a Suonare con Noi”, diretto dal Maestro Concertatore Prof. Carmine Cardaropoli, con il capobanda artistico Prot. Salvatore Cardaropoli. La banda, composta da talentuosi musicisti, eseguirà un repertorio che spazia dalle opere classiche di Rossini, Verdi, Bizet e Puccini, alla musica leggera napoletana, promettendo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza musicale unica.

Le celebrazioni, che si svolgeranno nelle giornate del 20 e 21 agosto, culmineranno con il concerto in Piazza del Popolo alle ore 21:30, seguito dalla gara pirotecnica.