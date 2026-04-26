Calitri, vandalizzata la corona della costituenda sezione dell’ANPI

Stanotte è stata vandalizzata la corona dell’Associazione nazionale Partigiani della costituenda sezione di Calitri, depositata – in occasione del 25 aprile – nei pressi del monumento dedicato ai partigiani f.lli Federico e Mario Carola e Nicola Acocella.

“Un gesto vile e ignobile – ha commentato il sindaco Michele Di Maio – sarà depositata regolare denuncia ai carabinieri”.