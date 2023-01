Cervinara, i carabinieri forestali sequestrano ristorante nel parco del Partenio. Il provvedimento è stato preso per violazioni in materia urbanistica in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

In particolare, i militari, coadiuvati dal personale Asl di Avellino, hanno

denunciato il proprietario di un ristorante ed un libero professionista dell’avellinese, i quali in assenza di autorizzazione e con false attestazioni avrebbero proceduto all’abusiva realizzazione di opere edili in zona ricadente nel Parco Regionale del Partenio nonché all’illecita gestione di rifiuti, utilizzando una fossa settica sprovvista dei previsti elaborati grafici e collaudo ed hanno proceduto all’estrazione di acqua dalle falde sotterranee in assenza di autorizzazione.

Oltre al sequestro penale dell’azienda, i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, abusivismo edilizio, gestione illecita di rifiuti e prelievo abusivo di acque pubbliche.