Ceppaloni: un arresto per spaccio di droga. Il “colpo” è stato messo a segno dai carabinieri della locale stazione che sono riusciti ad individuare l’abitazione di un uomo, meta di un frenetico “via via” di giovani.

L’immediata perquisizione domiciliare ha consentito di scovare nella camera da letto e nel garage della casa tre vasi di terracotta con ognuno all’interno una piantina di marijuana, per un peso complessivo di grammi 10; un contenitore contenente infiorescenze e fiori di marijuana, per un peso complessivo di grammi 325; apposito impianto d’illuminazione artificiale utilizzato per controllare sia la fase vegetativa che la successiva fioritura della marijuana coltivata.

A seguito di ulteriori sviluppi, l’attività di ricerca della droga è stata estesa anche nei confronti di un altro giovane residente in un comune limitrofo: nella sua auto è stato ritrovato un involucro contenente circa 80 grammi di marijuana.

Alla luce delle evidenze raccolte, il primo uomo è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e dopo le formalità di rito tradotto come disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Benevento presso la propria abitazione, mentre il secondo è stato deferito in stato di libertà.