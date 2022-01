Grottaminarda e Volturara, si ritorna a scuola

Alunni sottoposti a tampone 85%, alunni positivi 2, alunni in attesa del responso del tampone molecolare 3. E’ risultato positivo, inoltre, un dipendente comunale impiegato nell’espletamento di servizi scolastici.

Sono i dati emersi a Volturara Irpina dallo screening sulla popolazione scolastica, effettuato nei giorni 13 e 14 gennaio. L’amministrazione, pertanto, alla luce dei risultati, in linea con le indicazioni delle Autorità di Governo e Sanitarie, ha disposto la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul proprio territorio. Restano sospesi, invece, sia il servizio mensa che quello di trasporto degli alunni, almeno fino al 23 gennaio.

Qui Grottaminarda

“Da domenica 16 gennaio riprendono tutte le attività momentaneamente sospese e quindi da lunedì 17 gennaio riprendono le attività didattiche in presenza. Si precisa che i Giardini De Curtis resteranno chiusi per agevolare i lavori in corso”.